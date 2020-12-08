Стало известно, что будет запрещено украинцам во время нового карантина в январе

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook, несмотря на определенную стабилизацию эпидситуации в стране, усиления карантинных ограничений в январе украинцам не избежать.
Ограничения на время локдауна:
Что не будут закрывать во время карантина:
Окончательный перечень карантинных ограничений будет принят на заседании правительства 9 декабря. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА.
По его словам, руководители городов и ОГА поддерживают запрет на следующие мероприятия: запретить проведение праздничных концертов, работу дискотек и ночных клубов, массовые мероприятия в помещениях, работу хостелов, ТРЦ - 100% опрошенных; прекратить работу музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%; запретить проведение новогодних ярмарок, деятельность спортзалов и фитнес-центров - 90%.Прогнозируется, что жесткий карантин может длиться три недели