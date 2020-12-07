Российскому рок-музыканту Петру Мамонову отказали во въезде в Украину из-за концертов в аннексированном Крыму и посещения полуострова незаконно со стороны РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ.
Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М.", - говорится в сообщении.
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