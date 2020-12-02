Украина Верховная Рада уравняла электронные сигареты с обычными - за что и на сколько будут штрафовать

2020-12-02 13:45 105

Сегодня Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет и жидкостей, которые используют в электронных сигаретах, украинцам в возрасте до 18 лет.

Принятый документ предусматривает усиление административной ответственности и устанавливает запрет на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

За нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками предлагают наказывать штрафом от 6800 до 13 600 грн. Под нарушением подразумевается продажа в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местной власти как такие, где розничная торговля этими товарами запрещена.

Торговлю такими средствами с рук будут наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет штраф в размере 13 600-23 800 грн с конфискацией предметов торговли.

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