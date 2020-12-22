Коронавирус Украина не будет вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса

2020-12-22 14:46 91

Официальный Киев не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Однако для путешественников из Британии будут действовать ряд ограничений, заявил главный санитарный врач и замгламвы МОЗ Украины Виктор Ляшко.

Так, при въезде в Украину из Британии необходимо:

иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения;

иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы

в случае отсутствия теста должно быть определено место для прохождения 14-дневной самоизоляции через приложение "Дій вдома".

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем другие виды коронавируса. Такую же мутацию коронавируса Covid-19 обнаружили уже в Нидерландах, Дании и Австрии. На значительной территории страны, в том числе в Лондоне, введены строгие карантинные ограничения. А ряд европейских стран в срочном порядке прекратили авиасообщение с Британией.

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