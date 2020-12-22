Украина не будет вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса

Официальный Киев не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Однако для путешественников из Британии будут действовать ряд ограничений, заявил главный санитарный врач и замгламвы МОЗ Украины Виктор Ляшко.
Так, при въезде в Украину из Британии необходимо:
Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем другие виды коронавируса. Такую же мутацию коронавируса Covid-19 обнаружили уже в Нидерландах, Дании и Австрии. На значительной территории страны, в том числе в Лондоне, введены строгие карантинные ограничения. А ряд европейских стран в срочном порядке прекратили авиасообщение с Британией.
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