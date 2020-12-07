Украина ПФУ назвал средний размер повышения пенсий

2020-12-07 18:00 2268

В Пенсионном фонде Украины отчитались о декабрьском перерасчете пенсий, связанном с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1769 грн.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

Сообщается также, что пенсионерам, которые имеют значительный страховой стаж и размер пенсии у них больше минимальной, пересчитали доплату за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах от прожиточного минимума.

«Кроме того, пересчитаны пенсии шахтерам, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, ликвидаторам с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС категории 1, пенсии за особые заслуги перед Украиной, пенсии по инвалидности лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с чернобыльской катастрофой, а также повышение к пенсии участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (30%, 40%, 50% прожиточного минимума в зависимости от группы инвалидности), членам семей ветеранов войны, жертвам нацистских преследований и членам их семей, увеличена надбавка донорам с 01.12.2020 - 218,90 гривен и размер максимальной пенсионной выплаты на 570,00 гривен», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что средний размер повышения пенсии с 1 декабря составил 35,46 грн., а вот, на сколько повысить пенсию каждому пенсионеру определялось индивидуально.

Выплачивать пересчитанные пенсии начали всем пенсионерам в определенную им дату, начиная с 04 декабря этого года.

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