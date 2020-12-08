Выборы в Румынии: премьер-министр страны Орбан подал в отставку не дожидаясь результатов

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан ушел в отставку после парламентских выборов, которые состоялись в стране 6 декабря, сообщает Romania-Insider.
По словам Орбана, он не будет выдвинут на новый срок главы румынского правительства. При этом он отметил, что присоединится к процессу формирования будущей коалиции, в которую будут входить правоцентристские партии.
Президент Клаус Йоханнис уже назначил министра обороны Николае Чуке временным премьер-министром до тех пор, пока новый парламент не проголосует за новое правительство.
Напомним, в Румынии состоялись парламентские выборы, по итогам обработки 96% голосов оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) набирает 29,69% голосов, а правящая Национальная либеральная партия (PNL) – 25,18%. Однако вряд ли социал-демократы смогут сформировать правительство, поскольку у либералов больше потенциальных союзников.
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