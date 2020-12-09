Украина В Украине задумали перепись населения за 7,6 млрд гривен

2020-12-09 22:00 42

Перепись населения, которую планируют провести в 2023 году, обойдется бюджету в 7,26 миллиарда гривен.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 9 декабря. По предложению Государственной службы статистики перепись проведут в 2023 году.

На подготовку и проведение мероприятия Госстат предложил выделить 7,26 миллиарда гривен.

Ранее пересчитать все население Украины хотели в 2020 году. На это планировали потратить 3,43 миллиарда гривен. Однако с началом пандемии COVID-19 стало ясно, что мероприятие придется перенести на более поздний срок.

В пояснительной записке к проекту решения указано, что последняя Всеукраинская перепись проводилась в 2001 году. С того времени в результате естественных демографических и миграционных процессов, а также влияния экономических факторов, состав населения изменился как количественно, так и качественно.

Для подготовки и проведения переписи предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных сотрудников.

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