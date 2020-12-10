Украина Когда пострадавшим от карантина предпринимателям начнут давать по 8 тыс. и списывать налоговые долги

2020-12-10 11:12 70

Сегодня в Украине вступили в силу законы№ 1071-ІХ, № 1072-ІХ и 1073-ІХ о поддержке бизнеса в период карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Документы вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно закону № 1071-ІХ, физлица - предприниматели в Украине получат по 8 тыс. грн выплат. Он предлагает единовременную материальную выплату застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. Кроме этого, единовременная материальная помощь предусматривается и для сохранения рабочих мест наемных работников.

Сферы общественного питания малого и среднего бизнеса смогут получить государственную поддержку в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания.

Если карантин привел к прекращению работы бизнеса, то на период действия ограничительных мер и в течение одного месяца со дня их окончания продлевается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период действия карантина или ограничительных мер. Во время действия карантина и после его окончания предлагается не приостанавливать и не аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

Время, в течение которого лицо получало пособие по временной безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса, включат в страховой стаж.

Закон № 1072-ІХ предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

В частности, предлагается списать налоговый долг налогоплательщикам в том случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

До 29 декабря 2021 года отсрочивается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, что в общей сумме не превышает 6800 грн.

Документ предлагает списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты плательщиками налогов налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого проекта.

А вот порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию увеличивается до 3060 грн.

Плательщики единого налога 1-й группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога 1-й группы за периоды:

с 1 по 31 декабря 2020 года

с 1 по 31 января

с 1 по 28 февраля

с 1 по 31 марта

с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года

Такие периоды тоже включаются в страховой стаж.

Закон № 1073-ІХ предусматривает изменения в Госбюджет на 2020-2021 гг.

В частности предусмотрено выделение средств на:

единовременную материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина

единовременную матпомощь бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников

единовременную компенсацию бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц

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