Украина Когда пострадавшим от карантина предпринимателям начнут давать по 8 тыс. и списывать налоговые долги

2020-12-10 11:12 70

Сегодня в Украине вступили в силу законы№ 1071-ІХ, № 1072-ІХ и 1073-ІХ о поддержке бизнеса в период карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Документы вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно закону № 1071-ІХ, физлица - предприниматели в Украине получат по 8 тыс. грн выплат. Он предлагает единовременную материальную выплату застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. Кроме этого, единовременная материальная помощь предусматривается и для сохранения рабочих мест наемных работников.

Сферы общественного питания малого и среднего бизнеса смогут получить государственную поддержку в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания.

Если карантин привел к прекращению работы бизнеса, то на период действия ограничительных мер и в течение одного месяца со дня их окончания продлевается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период действия карантина или ограничительных мер. Во время действия карантина и после его окончания предлагается не приостанавливать и не аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

Время, в течение которого лицо получало пособие по временной безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса, включат в страховой стаж.

Закон № 1072-ІХ предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

В частности, предлагается списать налоговый долг налогоплательщикам в том случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

До 29 декабря 2021 года отсрочивается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, что в общей сумме не превышает 6800 грн.

Документ предлагает списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты плательщиками налогов налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого проекта.

А вот порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию увеличивается до 3060 грн.

Плательщики единого налога 1-й группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога 1-й группы за периоды:

  • с 1 по 31 декабря 2020 года
  • с 1 по 31 января
  • с 1 по 28 февраля
  • с 1 по 31 марта
  • с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года

Такие периоды тоже включаются в страховой стаж.

Закон № 1073-ІХ  предусматривает изменения в Госбюджет на 2020-2021 гг.

В частности предусмотрено выделение средств на:

  • единовременную материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина
  • единовременную матпомощь бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников
  • единовременную компенсацию бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Надо дать возможность людям уехать - премьер пояснил избирательность январского карантина

2020-12-10 13:12 56

Шмыгаль заявил, что украинский вариант карантина выходного дня начали вводить в ЕС

2020-12-10 11:40 77

Жесткий локдаун в Украине: стали известны реальные планы и расчеты Минздрава

2020-12-10 10:38 154

$3500 штрафа за 8 секунд в коридоре - как наказывают нарушителей карантина на Тайвани

2020-12-10 08:11 119

Еще новости в разделе "Украина"

Надо дать возможность людям уехать - премьер пояснил избирательность январского карантина

2020-12-10 13:12 56

Шмыгаль заявил, что украинский вариант карантина выходного дня начали вводить в ЕС

2020-12-10 11:40 77

Когда пострадавшим от карантина предпринимателям начнут давать по 8 тыс. и списывать налоговые долги

2020-12-10 11:12 70

ВНО для школьников хотят сделать платным платным - проект уже готов

2020-12-10 08:39 567
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Надо дать возможность людям уехать - премьер пояснил избирательность январского карантина 2020-12-10 13:12 56
Шмыгаль заявил, что украинский вариант карантина выходного дня начали вводить в ЕС 2020-12-10 11:40 77
Когда пострадавшим от карантина предпринимателям начнут давать по 8 тыс. и списывать налоговые долги 2020-12-10 11:12 70
ВНО для школьников хотят сделать платным платным - проект уже готов 2020-12-10 08:39 567

Лента

13:12 Надо дать возможность людям уехать - премьер пояснил избирательность январского карантина
12:44 В каких областях Украины ситуация с COVID-19 быстро ухудшается - полный список
12:16 Вступил в силу закон об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов
11:40 Шмыгаль заявил, что украинский вариант карантина выходного дня начали вводить в ЕС
11:12 Когда пострадавшим от карантина предпринимателям начнут давать по 8 тыс. и списывать налоговые долги
10:38 Жесткий локдаун в Украине: стали известны реальные планы и расчеты Минздрава
10:15 Венецианская комиссия обнародовала схему завершения конфликта с Конституционным судом
09:43 В Украине рекордное число тяжелых случаев Covid-19 - за сутки госпитализированы почти 3 тыс человек
09:14 Байден выдвинул кандидата на пост главы Пентагона и пояснил почему стоит нарушить закон
08:39 ВНО для школьников хотят сделать платным платным - проект уже готов