Украина Стало известно, в каких регионах ударят морозы до -10

2020-12-10 18:00 189

 

В Украине 11-13 декабря по Украине ожидается мокрый дождь и снег, местами гололед.

Как в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, непогода обойдет стороной только юго-восток и восток страны.

"Завтра (11 декабря – Ред.) на западе и юге страны, в выходные в восточных, южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", – сообщили синоптики.

По прогнозу метеорологов, температура ночью от 2 тепла до 4 мороза. При этом в ночь на 11 декабря в восточных областях ударит мороз -5-10 градусов, днем -1+4. В западных и южных регионах будет теплее +2+9 градусов.

Отметим, что ранее синоптики дали прогноз до конца недели в Украине.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Николая, Рождество и Новый год.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Статистика "врет", это крах: появилось объяснение резкого падения заболеваемости COVID-19 в Украине

2020-12-10 17:30 140

До 25 тысяч новых случаев в сутки - раскрыт прогноз Кабмина по Covid-19 в январе

2020-12-10 15:46 231

В каких областях Украины ситуация с COVID-19 быстро ухудшается - полный список

2020-12-10 12:44 329

В Украине рекордное число тяжелых случаев Covid-19 - за сутки госпитализированы почти 3 тыс человек

2020-12-10 09:43 175

Еще новости в разделе "Украина"

В украинских яйцах на экспорт в страны ЕС нашли сальмонеллу

2020-12-10 19:30 35

Стало известно, в каких регионах ударят морозы до -10

2020-12-10 18:00 189

В Киеве мошенник нашел способ снимать деньги с чужих карточек: подробности новой схемы

2020-12-10 17:00 182

Олигарх Коломойский снова через суд пытается отменить национализацию ПриватБанка

2020-12-10 14:10 91
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В украинских яйцах на экспорт в страны ЕС нашли сальмонеллу 2020-12-10 19:30 35
Стало известно, в каких регионах ударят морозы до -10 2020-12-10 18:00 189
В Киеве мошенник нашел способ снимать деньги с чужих карточек: подробности новой схемы 2020-12-10 17:00 182
Олигарх Коломойский снова через суд пытается отменить национализацию ПриватБанка 2020-12-10 14:10 91

Лента

19:30 В украинских яйцах на экспорт в страны ЕС нашли сальмонеллу
19:00 В Укрзализныце заверили, что не будут ограничивать железнодорожное сообщение на локдауне
18:30 Локдаун с 8 января, украинцев предупредили, пустят ли их в аптеки, магазины и рынки: "У нас будет запрет..."
18:00 Стало известно, в каких регионах ударят морозы до -10
17:30 Статистика "врет", это крах: появилось объяснение резкого падения заболеваемости COVID-19 в Украине
17:00 В Киеве мошенник нашел способ снимать деньги с чужих карточек: подробности новой схемы
16:30 В Минздраве объяснили, почему отложили локдаун
15:46 До 25 тысяч новых случаев в сутки - раскрыт прогноз Кабмина по Covid-19 в январе
15:14 Каждую неделю съедаем пластиковую карту - сколько пластика попадает в нашу еду
14:43 Как будет работать метро Киева во время январского жесткого карантина