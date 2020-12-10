Украина Стало известно, в каких регионах ударят морозы до -10

2020-12-10 18:00 189

В Украине 11-13 декабря по Украине ожидается мокрый дождь и снег, местами гололед.

Как в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, непогода обойдет стороной только юго-восток и восток страны.

"Завтра (11 декабря – Ред.) на западе и юге страны, в выходные в восточных, южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", – сообщили синоптики.

По прогнозу метеорологов, температура ночью от 2 тепла до 4 мороза. При этом в ночь на 11 декабря в восточных областях ударит мороз -5-10 градусов, днем -1+4. В западных и южных регионах будет теплее +2+9 градусов.

Отметим, что ранее синоптики дали прогноз до конца недели в Украине.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Николая, Рождество и Новый год.

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