Украина Общественный транспорт Киева из-за непогоды переведен на особое положение

2020-12-11 10:41 77

В Киеве из-за непогоды ввели оперативное положение для общественного транспорта. Также из-за непогоды в Киеве приостановил работу городской фуникулер. Коммунальщики Киевавтодора ликвидируют последствия непогоды в столице.

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - сообщает Киевпастранс 11 декабря.

Сейчас очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, которые находятся на балансе компании.

"Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта", - заявили в КГГА.

Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов. Ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). К борьбе с гололедом привлечены 4 тысячи дворников.

Киевлян и туристов предупредили, что сегодня утром и днем в Киеве сохранится гололед на тротуарах и дорогах. Предпринимателей призвали самостоятельно обрабатывать тротуары возле своих кафе, ресторанов, магазинов и не пренебрегать правилами благоустройства города.

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