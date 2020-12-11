Украина Рекомендации туристам: как не нажить серьезных проблем во время новогодних путешествий

2020-12-11 19:33 70

Минздрав Украины дал рекомендации туристам, которые планируют отправится в путешествие во время новогодних праздников. Прежде чем ехать заграницу, в МОЗ рекомендуют проверить информацию о ситуацию в той стране.

В то же время в Минздраве настоятельно не рекомендуют в период пандемии путешествовать по миру.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы. Если вы уже решили поехать, чтобы увидеть информацию, которая ситуация в этой стране по COVID-19, условия визита к ней.

Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - сообщил глава Минздрава Максим Степанов

Напомним, ранее Кабмин утвердил усиление карантина с 8 по 24 января.

В этот период в Украине запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), работа кинотеатров, театров, работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, работа ТРЦ (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией). Также во время карантина запрещена торговля непродовольственными товарами, проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий, будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детсадов.

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