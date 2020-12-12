Маршрутки в Киеве начали поднимать цену проезда

Повышение цен коснется не всех маршрутов
Стоимость проезда в киевских маршрутных такси поднимут с 11 января. Повышение коснется рейсов №240 и №241, курсирующих на Лесном массиве.
Об этом сообщает 24канал.
Отмечается, что со следующего года цена поездки будет стоить уже 6 гривен, хотя на сегодняшний день это одна из самых дешевых маршруток столицы со стоимостью проезда в 5 гривен.
"Причины подорожания в объявлениях, которые развесили в салонах, не указаны, а водители не отвечают на такие вопросы", - уточняется в сообщении.
Протяженность маршрута № 241 составляет 3,86 километра, а маршрута № 240 – 5,46 километра. На этом транспорте киевляне добираются от станции метро "Лесная" в отдаленные районы массива.