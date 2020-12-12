Украина Врач-травматолог рассказал, как уберечь себя от травм во время гололеда на дороге

2020-12-12 13:00 35

В Киеве из-за гололеда на дорогах, за сутки число пострадавших в результате непогоды превысило 100 человек, сообщает телеканал "Украина 24".

Конкретные советы гражданам, чтобы избежать травм во время гололеда, дал врач-травматолог Александр Коваленко.

Согласно словам медика, люди часто не по правилам переходят дорогу в местах, где проезжая часть посыпана или почищена.

"Уже вступили в силу новые ПДД, которые раньше рекомендовали, а сейчас обязывают пешеходов иметь светоотражатели на одежде. Поэтому я всех людей призываю носить зимнюю обувь и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде", - порекомендовал он.

Также травматолог дал советы о том, как правильно передвигаться по льду.

"Вообще-то, в такую погоду нужно стараться поменьше выходить из дома. Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком. Ходите медленно, приставными шагами”, - завершил он.

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