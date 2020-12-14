Украина фото В Офисе Зеленского уверяют, что шляпа на главной елке в Киеве - это инновация

2020-12-14 09:11 56

Бывший министр и советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов с сожалением отозвался о замене вызвавшей широкий резонанс в обществе  "шляпы" на Вифлеемскую звезду на новогодней елке на Софиевской площади в Киеве.  

"Это очень красиво. И очень жаль, что шляпу снимут с елки в Киеве, она не понравилась людям. Сложно ожидать инноваций в стране, где людям даже не нравится такая простая инновация как шляпа. Но "дорогу осилит идущий“. Так что когда-то все и с новациями будет хорошо", - написал Милованов в своем Facebook.

Напомним, организаторы праздничного городка на Софиевской площади решили заменить волшебную шляпу на верхушке елки на Вифлеемскую звезду.

В этом году главную елку высотой в 31 метр украсили более чем 1500 игрушками и 10 километрами гирлянд. Она оформлена в тематике сказочного леса. Среди игрушек - совы, белочки, птицы, кролики, шишки, желуди и мухоморы. Верхушка изначально была украшена сказочной шляпой. Зажгут елку 19 декабря в 19.00. 

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