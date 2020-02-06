Экономика Продажа земли и легализация проституции - Милованов признался, как хочет поднимать экономику

2020-02-07 08:29 198

Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала. 

Как сообщил министр экономики Тимофей Милованов, ключевыми факторами, которые влияли на экономическую активность в 2019 году, были: стабильно высокая инвестиционная активность; рекордный урожай зерновых; ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн; рост покупательной способности населения; укрепление обменного курса гривны.

"Что нужно сделать, чтобы в последующие годы мы видели большие темпы экономического роста? Единственный путь - инвестиции в людей и производство", - подчеркнул министр.

Правительство планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году).

Также планируют снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к ЕС - 40%) и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

"Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций? Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/ концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры", - написал Милованов.

Кроме того, министр экономикивыступает за легализацию проституции в Украине.

«Это полностью нелегальный сектор. Но он и всегда был. Там люди реально не защищены. Конечно, возможно, многие люди считают, что это неприемлемо этически, но от этого явление не исчезает, оно только усугубляется. Один путь – это лучший мониторинг, борьба. Второй путь – это легализация. Общество должно решить, какой путь лучше. Но, по моему мнению, было бы более эффективно легализовать, формализовать и дальше регулировать государству. То есть позволить, но позволить в отдельных местах, не позволять издевательство над людьми», – сказал он  в интервью «Слово и Дело».

По словам министра, в этом секторе, по разным оценкам, могут работать до 200 тысяч человек.

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