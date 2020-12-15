Украина Украинцев массово дурят на популярной услуге, как не попасться и не потерять деньги: "Покупателя просят..."

2020-12-15 19:00 1141

 

Украинцев предупредили об очередной схеме развода

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

В министерстве предупредили, что украинцев могут обмануть при покупке металлопластиковых конструкций, даже если они имеют на руках свой экземпляр договора и квитанцию, подтверждающую оплату товаров и услуг.

Одна из самых распространенных схем развода - когда клиента просят внести предоплату.

"Во время такого мошенничества покупателя просят оплатить часть суммы или полную стоимость за продукцию наличными, или перевести деньги на банковскую карту, или выставляют счет в одной из платежных систем. Если покупатель заплатил и не получил квитанции или платежного поручения, то он не сможет доказать, что был обманут, поскольку деньги были переданы покупателем добровольно", - предупреждают украинцев в Минюсте.

В министерстве призывают украинцев пользоваться услугами только в проверенных точках продажи таких конструкций, чтобы не быть обманутыми.

Любую компанию можно проверить в ЕГР, где содержатся реквизиты продавца. В этом реестре сразу будет написано, какой деятельностью занимается продавец и не находится ли он в статусе прекращения деятельности.

Во время заказа конструкций важно подписать договор в двух экземплярах, а если возникают какие-то сомнения, то стоит пообщаться со специалистом.

В договоре должны быть прописаны следующие условия: продукция, которая заказывается (размеры, спецификация, количество, оплата, сроки поставки, гарантии на изделия и монтаж, ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, условия расторжения договора и прочее.

Кроме этого, при заключении договора следует проверить, указано ли в документе доставка конструкций в квартиру и осуществление монтажных работ.

"Так как в большинстве случаев это лишь изготовление и поставка, на осуществление монтажных работ нужна еще соответствующая лицензия. Отсутствие договора исключает возможность предъявить любые претензии продавцу", - резюмировали в Министерстве юстиции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцев предупредили о масштабной «обдираловке»: кто лишится субсидии

2020-12-15 20:00 105

Инфекционист считает бесполезным массовое тестирование на COVID-19

2020-12-14 20:00 175

МОЗ разработало новую стратегию тестирования украинцев

2020-12-14 19:30 196

Украинцев будут тестировать на вирус по-новому, Степанов сделал срочное заявление: "Все без исключения..."

2020-12-13 14:00 15169

Еще новости в разделе "Украина"

Переход на украинский с 16 января: омбудсмен пояснил, что изменится

2020-12-15 20:30 42

Украинцев предупредили о масштабной «обдираловке»: кто лишится субсидии

2020-12-15 20:00 105

Украинцев массово дурят на популярной услуге, как не попасться и не потерять деньги: "Покупателя просят..."

2020-12-15 19:00 1141

Рада приняла бюджет на 2021 год

2020-12-15 18:30 168
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Переход на украинский с 16 января: омбудсмен пояснил, что изменится 2020-12-15 20:30 42
Украинцев предупредили о масштабной «обдираловке»: кто лишится субсидии 2020-12-15 20:00 105
Украинцев массово дурят на популярной услуге, как не попасться и не потерять деньги: "Покупателя просят..." 2020-12-15 19:00 1141
Рада приняла бюджет на 2021 год 2020-12-15 18:30 168

Лента

20:30 Переход на украинский с 16 января: омбудсмен пояснил, что изменится
20:00 Украинцев предупредили о масштабной «обдираловке»: кто лишится субсидии
19:30 Практически провалился: в Госпогранслужбе рассказали о реализации проекта "Стена"
19:00 Украинцев массово дурят на популярной услуге, как не попасться и не потерять деньги: "Покупателя просят..."
18:30 Рада приняла бюджет на 2021 год
18:00 Степанов спрогнозировал всплеск статистики по COVID-19 из-за новых тестов
17:30 Для выплат пенсий изменен очень важный показатель: в ПФУ озвучили новые суммы
17:00 Проезд в маршрутках Киева подорожает в полтора раза
фото + видео 16:30 Взрывают гранаты, приехало много "скорых": новые детали массовых стычек на Майдане
15:46 От взбешенного проигрышем на выборах Трампа бегут люди