Украинцев массово дурят на популярной услуге, как не попасться и не потерять деньги: "Покупателя просят..."

Украинцев предупредили об очередной схеме развода
Об этом информирует пресс-служба Минюста.
В министерстве предупредили, что украинцев могут обмануть при покупке металлопластиковых конструкций, даже если они имеют на руках свой экземпляр договора и квитанцию, подтверждающую оплату товаров и услуг.
Одна из самых распространенных схем развода - когда клиента просят внести предоплату.
"Во время такого мошенничества покупателя просят оплатить часть суммы или полную стоимость за продукцию наличными, или перевести деньги на банковскую карту, или выставляют счет в одной из платежных систем. Если покупатель заплатил и не получил квитанции или платежного поручения, то он не сможет доказать, что был обманут, поскольку деньги были переданы покупателем добровольно", - предупреждают украинцев в Минюсте.
В министерстве призывают украинцев пользоваться услугами только в проверенных точках продажи таких конструкций, чтобы не быть обманутыми.
Любую компанию можно проверить в ЕГР, где содержатся реквизиты продавца. В этом реестре сразу будет написано, какой деятельностью занимается продавец и не находится ли он в статусе прекращения деятельности.
Во время заказа конструкций важно подписать договор в двух экземплярах, а если возникают какие-то сомнения, то стоит пообщаться со специалистом.
В договоре должны быть прописаны следующие условия: продукция, которая заказывается (размеры, спецификация, количество, оплата, сроки поставки, гарантии на изделия и монтаж, ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, условия расторжения договора и прочее.
Кроме этого, при заключении договора следует проверить, указано ли в документе доставка конструкций в квартиру и осуществление монтажных работ.
"Так как в большинстве случаев это лишь изготовление и поставка, на осуществление монтажных работ нужна еще соответствующая лицензия. Отсутствие договора исключает возможность предъявить любые претензии продавцу", - резюмировали в Министерстве юстиции.
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