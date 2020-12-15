Украина Рада приняла бюджет на 2021 год

2020-12-15 18:30 168

 

Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год. За соответствующий законопроект проголосовали 290 депутатов.

Во время голосования бюджета на 2021 год депутаты раскритиковали представленный проект бюджета в первом чтении за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста.

В правительстве заверили, что проголосованный депутатами бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили еще весной 2020 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.

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