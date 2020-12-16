Украина Более 130 тысяч предпринимателей подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

2020-12-16 14:15 35

Более 130 тысяч украинцев уже подали заявки на оформление одноразовой помощи для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 

"Статистика получения заявлений на выплаты ФЛП и сотрудникам (по определенным КВЭД и другим критериям) 8 тыс. грн на сегодняшнее утро: мобильное приложение "Дія" – 108 тыс. 545, портал – 25 тыс. 329", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале 

По словам чиновника, на 16 декабря было зафиксировано 133 874 успешные заявки.

"Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", - уверяет Федоров.

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Украинских водителей предупредили о серьезных опасностях на дорогах 2020-12-16 13:41 77
Украинским чиновникам разрешили занимать свои "пригретые" места до 70 лет 2020-12-16 13:14 126
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13:41 Украинских водителей предупредили о серьезных опасностях на дорогах
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