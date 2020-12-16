Украина Стало известно, какие повышения пенсий прописали в 2021 году

2020-12-16 18:30 448

Несмотря на то, что дефицит бюджета Украины в 2021 году составит более 240 миллиардов гривен, правительство решило не «заигрывать» с электоратом, поэтому запланированное повышение социальных стандартов пройдет без изменений.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что уже с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет с 5000 до 6000 гривен, а соответственно будут увеличены пенсии для пенсионеров старше 65 лет, имеющих необходимое количество стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). С 1 января выплаты им повысят на 300 гривен – до 2400 гривен.

Следующее повышение пенсий для этой категории пенсионеров состоится 1 декабря – после повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен. Тогда пенсии составят 2600 гривен.

Также с 1 марта 2021 года пройдет индексация пенсий на 11%, а в апреле пройдет автоматический перерасчет с учетом стажа и зарплаты.

С июля государство будет доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие пенсионеры будут получать не менее 2500 гривен, даже при наличии 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

Дополнительно по 500 гривен будут получать лица старше 80 лет, а минимальная пенсия для них составит 2600 гривен.

В то же время минимальная пенсия с 1 декабря 2021 года составит 1934 гривны, то есть вырастет на 80 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам объяснили, при каких условиях человек может получить повышение к пенсии за проживание в горной местности – надбавка составляет 20%.

Также сообщалось, что нардеп Виктория Гриб заявила, что предлагаемые варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире