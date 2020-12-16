Украина Стало известно, какие повышения пенсий прописали в 2021 году

2020-12-16 18:30 448

 

Несмотря на то, что дефицит бюджета Украины в 2021 году составит более 240 миллиардов гривен, правительство решило не «заигрывать» с электоратом, поэтому запланированное повышение социальных стандартов пройдет без изменений.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что уже с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет с 5000 до 6000 гривен, а соответственно будут увеличены пенсии для пенсионеров старше 65 лет, имеющих необходимое количество стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). С 1 января выплаты им повысят на 300 гривен – до 2400 гривен.

Следующее повышение пенсий для этой категории пенсионеров состоится 1 декабря – после повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен. Тогда пенсии составят 2600 гривен.

Также с 1 марта 2021 года пройдет индексация пенсий на 11%, а в апреле пройдет автоматический перерасчет с учетом стажа и зарплаты.

С июля государство будет доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие пенсионеры будут получать не менее 2500 гривен, даже при наличии 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

Дополнительно по 500 гривен будут получать лица старше 80 лет, а минимальная пенсия для них составит 2600 гривен.

В то же время минимальная пенсия с 1 декабря 2021 года составит 1934 гривны, то есть вырастет на 80 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам объяснили, при каких условиях человек может получить повышение к пенсии за проживание в горной местности – надбавка составляет 20%.

Также сообщалось, что нардеп Виктория Гриб заявила, что предлагаемые варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Госбюджет-2021: ответы на основные вопросы о жизни в кредит, курсе валют, инфляции и росте цен

2020-12-16 11:15 126

Рада приняла бюджет на 2021 год

2020-12-15 18:30 273

Для выплат пенсий изменен очень важный показатель: в ПФУ озвучили новые суммы

2020-12-15 17:30 34839

Как переносятся новогодние и рождественские выходные в январе 2021 - календарь

2020-12-15 09:12 6734

Еще новости в разделе "Украина"

"Скорая" будет оперативно приезжать только на те вызовы, когда человек истекает кровью или задыхается - Кабмин

2020-12-16 20:30 56

Стало известно, какие повышения пенсий прописали в 2021 году

2020-12-16 18:30 448

Штрафовать будут каждого: Рада решила жестко наказать спамеров

2020-12-16 18:00 119

Во Львов ворвалась военная техника, солдаты проверяют всех и каждого: названа причина

2020-12-16 17:30 378
Все статьи раздела "Украина"

Украина

"Скорая" будет оперативно приезжать только на те вызовы, когда человек истекает кровью или задыхается - Кабмин 2020-12-16 20:30 56
Стало известно, какие повышения пенсий прописали в 2021 году 2020-12-16 18:30 448
Штрафовать будут каждого: Рада решила жестко наказать спамеров 2020-12-16 18:00 119
Во Львов ворвалась военная техника, солдаты проверяют всех и каждого: названа причина 2020-12-16 17:30 378

Лента

20:30 "Скорая" будет оперативно приезжать только на те вызовы, когда человек истекает кровью или задыхается - Кабмин
20:00 В Украине уже более 2 тысяч человек заразились Covid-19 повторно – Минздрав
19:30 Как будут работать банки и почта на новогодние праздники в Украине
19:00 Боль в горле: как отличить коронавирус от других инфекций?
18:30 Стало известно, какие повышения пенсий прописали в 2021 году
18:00 Штрафовать будут каждого: Рада решила жестко наказать спамеров
17:30 Во Львов ворвалась военная техника, солдаты проверяют всех и каждого: названа причина
17:00 Кто может рассчитывать на "карантинную" помощь в Украине: полный перечень категорий
16:30 За коммуналку с украинцев сдерут еще больше, в Раде приняли решение: "Вместо 15% дохода придется отдать..."
15:45 Премьер Шмыгаль попытался ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину