Украина "Скорая" будет оперативно приезжать только на те вызовы, когда человек истекает кровью или задыхается - Кабмин

2020-12-16 20:30 56

 

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 16 декабря, утвердил распределение обращений к экстренной медицинской помощи.

Так, все вызовы будут делиться на 4 категории: критический, экстренный, неэкстренный и непрофильный. Это позволит оптимизировать работу работников скорой помощи.

Так, критерии распределения выглядят следующим образом:

Критический вызов. К этой категории отнесли случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, то есть по большому счету реанимационных мер. Они сопровождаются: отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, признаками массивной кровопотери.

Обусловлены такие случаи: всеми видами травм, влиянием внешних факторов (удар молнией, током), интоксикацией или отравлением (в том числе, укусами животных, насекомых).

При этом бригада должна будет оказаться практически немедленно на месте вызова в случае критического вызова - до 10 минут.

Экстренный вызов, к которому относится потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки.

Сопровождаются такие случаи: нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого возможного инсульта, расстройствами дыхания.

Время до первого контакта с больным должно составлять до 20 минут.

Неэкстренный вызов. К ним относятся случаи, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, но заболевший или пострадавший требует консультации медработника.

Непрофильные вызовы. Приезд скорой помощи не требуются в этом случае. Они касаются обращений пациентов, состояние которых не требует неотложной помощи. В таком случае, получить необходимую консультацию пациент сможет по телефону.

 

 

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