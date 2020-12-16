"Скорая" будет оперативно приезжать только на те вызовы, когда человек истекает кровью или задыхается - Кабмин

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 16 декабря, утвердил распределение обращений к экстренной медицинской помощи.
Так, все вызовы будут делиться на 4 категории: критический, экстренный, неэкстренный и непрофильный. Это позволит оптимизировать работу работников скорой помощи.
Так, критерии распределения выглядят следующим образом:
Критический вызов. К этой категории отнесли случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, то есть по большому счету реанимационных мер. Они сопровождаются: отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, признаками массивной кровопотери.
Обусловлены такие случаи: всеми видами травм, влиянием внешних факторов (удар молнией, током), интоксикацией или отравлением (в том числе, укусами животных, насекомых).
При этом бригада должна будет оказаться практически немедленно на месте вызова в случае критического вызова - до 10 минут.
Экстренный вызов, к которому относится потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки.
Сопровождаются такие случаи: нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого возможного инсульта, расстройствами дыхания.
Время до первого контакта с больным должно составлять до 20 минут.
Неэкстренный вызов. К ним относятся случаи, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, но заболевший или пострадавший требует консультации медработника.
Непрофильные вызовы. Приезд скорой помощи не требуются в этом случае. Они касаются обращений пациентов, состояние которых не требует неотложной помощи. В таком случае, получить необходимую консультацию пациент сможет по телефону.
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