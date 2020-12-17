Украина Геннадий Кернес умер в Германии от осложнений коронавируса

2020-12-17 09:37 371

Сегодня стало известно, что в Германии умер трехкратный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Об этом сообщил в Telegram его близкий друг, бизнесмен Павел Фукс.

 «Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», - написал бизнесмен в соцсетях.

В начале декабря отдельные СМИ сообщали, что состояние Кернеса резко ухудшилось: у него отказали почки. 

Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. В середине сентября чиновника отправили на лечение в Берлин. Позже сообщалось, что анализ на коронавирус у мэра отрицательный.

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