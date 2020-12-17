Украина Синоптик рассказала о погодных «качелях» перед выходными

2020-12-17 19:30 84

 

18 декабря в Украине будет без осадков, с периодическими туманами с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

В течение суток температура воздуха будет в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южной части и на Западе Украины будет теплее: от 2 до 6 градусов тепла.

Самым «холодным» будет северо-восток Украины: Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина.

Там максимальная температура воздуха не превысит там 0-3 градусов мороза, где подморозит – снова появится гололедица.

В Киеве 18-го декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​от 1до 3 градусов тепла.

«На Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели увеличится количество осадков. А сегодня – Варвары. Говорят, что Варвары у ночи оторвали, а ко дню приточали. Действительно, скоро уже 21 декабря, День зимнего солнцестояния, когда постепенно, понемногу, но все же начинает увеличиваться день», - подытожила Диденко.

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