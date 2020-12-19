Украина Что нельзя делать в День святого Николая 2020: народные приметы, традиции и гадания

2020-12-19 12:30 518

День Святого Николая Чудотворца украинцы издавна отмечают, соблюдая православные традиции, и передают из поколения в поколение, что нельзя делать в этот праздник

Православные христиане каждый год почитают Чудотворца 19 декабря. Несмотря на то, что этот церковный праздник не является государственным выходным, его ждут многие украинцы, особенно дети. Стоит отметить, что в честь святого Николая празднуют два раза в году. Первый праздник называется Никола Травный (Вешний) и справляется 22 мая. А вот 19 декабря отмечается Никола Зимний.

В обоих случаях речь идет об архиепископе Мире Ликийских, который стал одним из самых известных и уважаемых святых в истории христианства. Согласно преданиям, зимой он помогал сиротам и детям из бедных семей, тайно принося им теплую одежду, сытную еду, игрушки и другие подарки. Считается, что святой Николай защищает души маленьких мальчиков и девочек, которые были убиты или похищены. Его также называют заступником путешественников, в особенности моряков, который помогает в дороге способствует безопасному возвращению в родные края. По легенде, однажды Мира Ликийских успокоил бурный шторм одним словом.

Когда ложить подарки детям?

По старой традиции, родители и другие родственники тайно дарят детям всякие гостинцы, их нужно незаметно спрятать под подушкой в ночь с 18 на 19 декабря, когда малыш еще крепко спит. Это могут быть игрушки, сладости, фрукты и другие угощения. Утром дети первым делом ищут подарки и радуются сюрпризу.

Родителям стоит заранее рассказать ребенку, что святой Николай приносит хорошим мальчикам и девочкам приятные гостинцы, а капризным – угольки. Если же малыш в последнее время вел себя не лучшим образом, можно действительно “подарить” кусочек угля в качестве наказания. Поздравить с Днем святого Николая можно не только тайно – в некоторых семьях в этот день традиционно пекут медовые пряники, которыми угощают детишек.

Традиции, обычаи и что нельзя делать в День святого Николая 2020

19 декабря принято помогать нищим и сиротам, дарить им подарки, накормить и поздравить нуждающихся в честь праздника. Вот только хвастаться таким поступком нельзя ни в коем случае.

В этот день православные христиане с давних времен накрывают праздничный стол и приглашают к нему самых близких людей. Можно даже немножко выпить, ведь в Украине ходит поговорка: «На Николая во всяком доме пиво». Лучше всего заранее подготовиться к приходу гостей, составить меню и поставить блюда на стол. Но нельзя забывать о Рождественском посте, во время которого запрещено есть продукты животного происхождения, включая мясо, молоко и яйца. Во время гуляния нужно пожелать близким что-то приятное, а особенно поздравить Николая, если тезка святого присоединился к компании. Часто в праздник поют тематические песни.

Часто возникает вопрос: а можно ли работать? Обычаи призывают жителей частных домохозяйств в этот праздник подняться как можно раньше и завершить все дела по хозяйству до обеда, а первым делом – накормить домашних животных. Считается, что хорошим труженикам Святой Николай принесет что-то хорошее. В то же время, народные обычаи не одобряют ремонт, стирку или шитье 19 декабря. Среди христиан принято ходить на утреннюю службу в церковь, читать молитвы. Европейцы в этот день загадывают заветное желание и верят, что святой обязательно воплотит его в жизнь.

Народные приметы на День святого Николая 2020

В народе советуют совершить в День святого Николая как можно больше добрых дел, ведь чем больше пользы человек принес окружающим - тем крепче его здоровье будет в следующем году. Кроме того, до 19 декабря нужно вернуть все долги, согласно приметам, промедление грозит всяческими проблемами с деньгами.

Раньше праздник считался хорошим днем для сватанья. В таком случае свадьбу можно было сыграть после православного Рождества в январе.

В День Николая святого можно предсказать погоду на всю оставшуюся зиму. По народным поверьям, если до праздника выпадает снег - в ближайшем будущем ударят крепкие морозы. Если 19 декабря прохладно – ждите суровую зиму, а если солнечно и тепло – погода не даст замерзнуть до самой весны. Снег в сам праздник считается хорошей приметой, ведь чем выше сугробы – тем больше трав уродит в мае и тем богаче будет следующий урожай.

Гадания и обряды в День святого Николая

19 считается сильным магическим периодом, который позволяет гадать и предсказывать судьбу. Особенно этот день подходит для обрядов и заговоров, связанных с замужеством.

Чтобы узнать, скоро ли состоится свадьба, девушки брали кольцо замужней женщины (владелица должна быть счастлива в браке), подвешивали его на собственном волоске над стаканом воды и следили, что произойдет:

если обручалка быстро вращается, но не касается стакана – скоро барышня выйдет замуж за суженого;

если бьется о край стакана – свадьбы в этом году не будет

если же медленно движется, то замужем придется побывать дважды.

Гадают еще по веточке вишневого дерева, которую ставят в вазу. Если она к весне продержится и расцветет, то быть свадьбе.

В полночь девушка может выйти на любой перекресток и прислушаться к окружающим звукам: если раздался веселый смех – то год будет удачным и близится свадьба, если же плач – торжество придется отложить.

Существует гадание с кухонным ножом, который необходимо положить в центр разделочной доски, а по краям разместить бумажки с надписями: "нет", "да” "потерпи", "сторонитесь ложных друзей", "ждите хорошей новости", "придет письмо", "успех в делах", "гость, которого не ждали", "любовь", "за печалью будет радость", "новый поклонник", "неожиданная встреча", "долгая дорога". Нож крутят три раза, думая о своей мечте.

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