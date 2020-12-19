Украина Украинцев предупредили о тумане и усилении ледовых явлений

2020-12-19 14:30 49

По данным Укргидрометцентра, 19 декабря в Украине в некоторых областях ожидается ограничение видимости из-за тумана, а также усиление ледовых явлений на водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, 19 декабря утром в западных областях туман, видимость 200-500 м.

Также в районе Днепра ожидается усиление "ледовых явлений".

"В связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений", - говорится в сообщении.

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