Украина фото + видео В Украине появились «фантомные патрули» полиции

2020-12-20 14:30 1204

Украинцам показали первые четыре Skoda Kodiaq

18 декабря Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины передало Национальной полиции первые четыре автомобиля, которые будут служить на украинских дорогах в качестве «фантомных патрулей».

О передаче четырех автомобилей Skoda Kodiaq сообщил глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

Отмечается, что общая стоимость автомобилей – 3,7 млн грн.

«Фантомные» патрули смогут измерять скорость встречных и попутных автомобилей во время движения. Кроме того, они смогут определить скорость авто, двигающихся сзади.

Автомобили также оснащены системой автоматической проверки автомобилей на их присутствие в базе авто, находящихся в розыске, а также проверить владельцев автомобилей на их присутствие в списке лиц, разыскиваемых исполнительной службой.

«Фантомы» не будут иметь опознавательных знаков и будут оснащены скрытыми проблесковыми маячками, которые будут включаться в случае выявления нарушителе скоростного режима движения.

Пока на украинских дорогах будут только 4 таких патруля, но в 2021 году, по словам Хомякова, к ним добавятся еще 124 «фантома».

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