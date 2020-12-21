Мир В США выделили 900 миллиардов долларов на спасение бизнеса и пособия гражданам

2020-12-21 10:14 112

Власти США пришли к согласию относительно нового пакета мер стимулирования экономики на фоне пандемии объемом почти $900 млрд. 

"Лидеры Сената и представители Конгресса США пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает Reuters 

Это второй по величине в американской истории пакет стимулирования экономики. Он уступает лишь весенним вливаниям на $2,3 трлн, включает прямые выплаты американцам на сумму $600, расширение программ помощи безработным, увеличение пособий на $300 в неделю и т.д.

План стимулов также включает 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, сотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США на прошлой неделе.

Напомним, во время первой волны эпидемии и локдауна более 20 млн американцев потеряли работу, и только половина из них нашли новое место к зиме.

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