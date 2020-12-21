Украина Зимнее солнцестояние сегодня: ритуалы и запреты славянского праздника

2020-12-21 19:30 91

С 21 на 22 декабря в Украине — день зимнего солнцестояния

21 декабря – важный день в астрономии. Это день зимнего солнцестояния, самый короткий световой день в году. зимнее солнцестояние приходится на момент, когда наклон оси поворота Земли в направлении от Солнца становится максимальным. Соответственно ночь в этих сутках самая длинная.

По словам астрологов, это особый день: именно он является настоящим Новым годом, когда после самой длинной ночи начнет прирастать день.

Это время они советуют встречать, избавившись от грязи в доме и с чистыми мыслями.

"Уборку в доме нужно делать осознанно, вкладывая мысль, что вы очищаете свою судьбу, род. Желательно избавиться от всех обид, отрицательных эмоций, переосмыслить этот год. Раньше считалось, что в этот день к нам под видом людей, просящих милостыню, приходят души предков. Им нельзя отказывать. В эту ночь жгут свечи, помогая солнцу родиться. На рассвете можно просить хорошей судьбы, планировать свою жизнь, загадывать желания", — рассказала "Вестям" астропсихолог Вероника Князева.

"Нужно обязательно нарядить елку — дерево желаний, украсив игрушками — символами того, что вы хотите получить в новом году", — пояснила наша собеседница.

С давних времен День зимнего солнцестояния считался магическим, полным мистики и волшебства. Наши предки верили, что специальными ритуалами можно привлечь в свою жизнь удачу, деньги и благополучие. Также в этот день есть масса запретов, нарушение которых может повлечь за собой самые печальные и долгосрочные последствия. К примеру, нельзя ссорится или давать деньги в долг. “Вести” собрали советы, которые помогут привлечь благополучие на год вперед.

А в христианской традиции 21 декабря — День святой Анны: ей женщины молятся, чтобы были дети, добавила Князева.

А вот чего не советуют делать — устраивать разгулье и пьянки, обижать других людей. "Лучше концентрироваться на семье, находиться в родовом лоне. Самое главное в это время — возвращать долги. Тогда 2021 год будет для нас позитивным", — советует астролог Влад Росс.

Магия солнца

Этот день по праву считается волшебным. Поэтому не забудьте загадать желание. Произнесите его шепотом, глядя в небо и обращаясь к Солнцу. Такое желание непременно сбудется.

Также этот день хорош для того, чтобы выбросить из дома хлам и устроить генеральную уборку. Это поможет и духовному очищению. Также День зимнего солнцестояния отлично подходит для медитации. Хлам можно выбросить и из головы.

Что нужно сделать в этот день

Соберите долги, которые вы успели раздать раньше.

Устройте праздничный ужин - это задобрит древних духов дня. Они принесут вам удачу в будущем году.

Начинайте смело все, что запланировали. Не обязательно вплотную приступить к проекту. Хотите сменить работу - начните отправлять резюме. Хотите дом - отложите на его покупку первую сумму денег.

Этот день хорош для гаданий. Выбрать вариант ворожения можно на свой вкус.

Запреты Дня зимнего солнцестояния

Не стоит проводить этот день в компании малознакомых людей. Также остерегайтесь толпы. Иначе ведь будущий год может превратиться в год одиночества.

Не стоит в этот день одалживать деньги, а вот со старыми долгами лучше рассчитаться до конца этого праздника.

Также плохой приметой считается оставлять дела незаконченными до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.

Ссориться с близкими и друзьями в этот день просто противопоказано. Обычный бытовой конфликт может получить продолжение, и обиды могут затянуться на 12 лет.

Нельзя в этот день оставлять незаконченными дела. Потом на то, чтобы завершить задуманное придется положить немало усилий.

Зимнее солнцестояние-2020: обряды

В День зимнего солнцестояния принято проводить ритуалы на исполнение желаний, составлять карты своих целей и планов.

В этот день принято выбрасывать старые вещи, чтобы очистить мысли и сознание, а также навести порядок в мыслях и отпустить старые обиды. Кроме того, советуют молиться.

Считается, что в день зимнего солнцестояния хорошо медитировать – мощный поток энергии, который идет на Землю с неба, усиливает многократно влияние медитации.

А чтобы легче проводились такие очищающие обряды, используют травы (гвоздику, анис, вербену, имбирь, корицу, кориандр, жасмин, лаванду, можжевельник, лавр, чертополох и др.), камни (бирюзу, авантюрин, хиастолит, лунный камень, тигровый глаз, рубин, сапфир, черный турмалин) и металлы (золото, серебро, латунь, сталь).

День зимнего солнцестояния подходит для любых новых начинаний — успехов можно добиться в карьере, кардинально изменить свою личную жизнь, улучшить финансовое благосостояние и так далее.

Чтобы усилить действие солнечной энергии, советуют визуализировать то, что вы хотите получить в результате.

В народе в этот день праздновалось возрождение Солнца, наши предки отмечали его ночью, до восхода Солнца. С этим днем связаны праздники Коляда у славян и Йоль – у германских народов. Чтобы дать силы Солнцу, которое, по поверьям, должно возродиться, разжигали ритуальный костер из дубовых веток и поленьев. При этом поленья украшали резьбой и соответствующими символами. В некоторых регионах было принято брать сосну, которая символизировала умирающего бога Солнца.

Для выполнения ритуала возрождения Солнца брали 13 красных и зеленых свечей с вырезанными на них Солнцем и другими магическими символами.

В этот день на ветках старых деревьев раскладывали хлеб или пироги, выливали деревья сладкими напитками – в дар лесным богам, чтобы те в благодарность людям дали хороший урожай.

С приходом христианства древний праздник зимнего солнцестояния был приурочен к Рождеству и началу зимних Святок. По обычаю, в самую длинную ночь года колядовали, гадали на будущее.

Зимнее солнцестояние-2020: ритуалы

Ритуал на привлечение удачи

Прежде чем приступить к ритуалу, нужно отпустить все плохое, что произошло в течение уходящего года: берется лист бумаги, записываются все плохие события, которые произошли в уходящем году, повторения которых человек хотел бы избежать. Бумага сжигается. При этом надо представлять, вместе с дымом исчезают все печали и затруднения, освобождая человека. Как альтернатива – записи можно закопать, сказав слова прощания. Например: "Прощай прошлое, я на тебя не в обиде, но возврата тебе нет. Я отпускаю тебя".

На втором листе бумаги пишется, чего человек хочет добиться в следующем году – хорошо бы в каждом пункте указать, что он может сделать для того, чтобы ускорить достижение цели.

Хранить второй лист нужно в таком месте, где никто не сможет до него добраться, включая членов семьи. Время от времени можно доставать листок, перечитывать его, вычеркивать пункты, которые уже осуществились, и, при желании, добавлять новые пожелания.

Ритуал на исполнение желаний

Сначала нужно создать место для мечты, то есть чистить дом от лишних вещей – то есть тех, которые вызывают неприятные чувства или которыми уже не пользуетесь.

Берется лист бумаги, на одной стороне надо написать свое желание, а на другой – все то, что нужно сделать для его осуществления. Затем каждую неделю нужно брать один пункт из списка действий и работать над ним – и делать это в течение следующего года.

Не нужно никого посвящать в данный ритуал. Семена (они могут быть любыми) покупаются непосредственно в день солнцестояния. После того, как принесите семя домой, положите его в очень влажную тряпочку и прошепчите заговор: "Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в следующем году, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь".

Затем семя сажается в горшок с землей или помещается в стакан с водой. Семь дней подряд землю понемногу необходимо поливать, а затем нужно делать это каждый месяц во время полнолуния. Весной под любым сухим деревом нужно выкопать ямку и пересадить туда семя вместе с землей — даже если оно уже дало росток.

Люди верят, что после такого ритуала в течение месяца наше намерение непременно начнет осуществляться.

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