Украина В Украине ударит мороз до -10, а потом потеплеет до +9: чем удивит погода

2020-12-21 21:00 56

 

В ближайшие пару дней особенно будет холодно на востоке, а вот на западе совсем не зимняя погода

В Украину возвращаются снег и морозы, но это будет в основном на востоке. 22 декабря на остальной территории страны сухо, на западе плюсовая температура. А вот среди недели снова потеплеет, местами до +9.

Морозный вторник

На востоке арктический воздух опустит температуру воздуха ночью до -10 и 2-5 мороза днем. В Луганской и Донецкой областях снег, пишет в Facebook синоптик Наталия Диденко.

А вот на западе из-за влияния атлантических процессов будет плюсовая температура, 2-6 градусов, мокрый снег, дождь и сильный ветер.

Большая часть территории Украины завтра будет без существенных осадков. Температура воздуха в течение вторника от 2 мороза до 2 тепла.

В Киеве ночью до -4 градусов, днем ​​до -2 мороза. Без осадков.

"А вот с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет, существенно увеличится количество осадков", – написала Диденко.

Когда и где потеплеет?

В среду, 23 декабря, на востоке ночью все еще будет морозно, до -7, но уже без осадков. А вот в западных, центральных и северных областях будет дождь и мокрый снег. При этом на западе до +6, сообщает Укргидрометцентр.

А вот с 24 декабря потеплеет по всей Украине (небольшие "минусы" только на востоке). В центре и на севере до +5, на юге – до +6, на западе – до +8. При этом осадки накроют все регионы.

На католическое Рождество, 25 декабря, на юге вообще до +9. Но при этом немного спадут градусы на западе до 3-5 тепла. Осадки будут везде.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина прекратит авиасообщение с рядом стран из-за мутаций COVID-19: названы вероятные сроки

2020-12-21 18:30 252

Коронавирус-мутант из Британии уже выявлен в Украине

2020-12-21 17:30 336

Украина приоритетно получит вакцину от COVID-19

2020-12-21 17:00 224

Какие повышения, индексации и перерасчеты пенсий ждут украинцев в 2021 году - названы точные цифры

2020-12-21 13:45 5817

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине ударит мороз до -10, а потом потеплеет до +9: чем удивит погода

2020-12-21 21:00 56

Зимнее солнцестояние сегодня: ритуалы и запреты славянского праздника

2020-12-21 19:30 91

Украинцам рассказали про ощутимое повышение пенсий в январе

2020-12-21 19:00 945

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие идеи на любой возраст

2020-12-21 18:00 217
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине ударит мороз до -10, а потом потеплеет до +9: чем удивит погода 2020-12-21 21:00 56
Зимнее солнцестояние сегодня: ритуалы и запреты славянского праздника 2020-12-21 19:30 91
Украинцам рассказали про ощутимое повышение пенсий в январе 2020-12-21 19:00 945
Что подарить ребенку на Новый год: лучшие идеи на любой возраст 2020-12-21 18:00 217

Лента

21:30 Новую денежную помощь выплатят украинцам на карантине: кто и когда может получить до 2 тысяч гривен
21:00 В Украине ударит мороз до -10, а потом потеплеет до +9: чем удивит погода
20:30 "Карантинные" 8 тысяч начнут выплачивать сегодня: в очереди уже до 300 тыс. украинцев
20:00 Врач рассказала, почему не нужно бояться нового штамма коронавируса
19:30 Зимнее солнцестояние сегодня: ритуалы и запреты славянского праздника
19:00 Украинцам рассказали про ощутимое повышение пенсий в январе
18:30 Украина прекратит авиасообщение с рядом стран из-за мутаций COVID-19: названы вероятные сроки
18:00 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие идеи на любой возраст
17:30 Коронавирус-мутант из Британии уже выявлен в Украине
17:00 Украина приоритетно получит вакцину от COVID-19