Мир Забастовка работников Amazon в Германии: требуют повышения зарплаты и безопасности

2020-12-23 08:38 63

Персонал Amazon, владельцем которого является самый богатый человек в мире Джефф Безос, начали забастовку в Германии из-за недовольства условиями труда.

По данным профсоюза, в забастовке, которая, как ожидается, продлится до 24 декабря, примут участие около 1,7 тысячи человек.

"Сотрудники протестуют против того, что корпорация продолжает наращивать свою миллиардную прибыль, но отказывается платить сотрудникам в соответствии с условиями коллективного договора", - говорится в сообщении профсоюза.

Профсоюз отметил, что работники испытывают большую нагрузку, что может плохо сказаться на здоровье персонала в условиях пандемии. Также среди требований - повышение зарплаты.

Напомним, внедренные на складах компании Amazon роботы не облегчили жизнь сотрудников - напротив, теперь люди вынуждены работать в четыре раза быстрее. Кроме того, роботизация довела склады Amazon до рекордных 14 тысяч серьезных травм к концу 2019 года.

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