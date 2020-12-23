Мир Полный отчет о лечении Алексея Навального в берлинской клинике Charitе

2020-12-23 11:40 161

Берлинская клиника Charitе, в которой в свое время лечили и даже вылечили от неизветной болезни Юлию Тимошенко, опубликовала в Lancet отчет о лечении Алексея Навального.

Как сообщает пресс-служба больницы, отчет опубликован с согласия политика.

Клиника напоминает основной ход событий. Навального доставили 22 августа, спустя несколько дней у него выявили тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы, вскоре правительство ФРГ заявило о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы Новичок, которое впоследствии подтвердили в ОЗХО.

Напонмим, на днях Навальный обнародовал разговор с агентом ФСБ. Российский оппозиционер позвонил сотруднику ФСБ и представился помощником руководителя Совета безопасности России. Он попытался выяснить детали своего отравления.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Lancet.

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