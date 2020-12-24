Спорт Тайсон снова заявил о переговорах его менеджеров и юристов с Интером

2020-12-24 08:39 63

Полузащитник Шахтера Тайсон в интервью Globo Esporte снова подтвердил свое желание уйти из Шахтера в родной Интернасьонал, поскольку очень скучает по этому клубу.

"У меня есть еще пять-шесть месяцев по контракту с Шахтером. Я постоянно общаюсь с Интером. Я хочу вернуться, и все это знают. Но это зависит не только от меня, но и от процесса переговоров.

Мой менеджер и юрист в ближайшее время собираются поговорить с представителями Интера. Во время отпуска я вернулся на родину как раз для того, чтобы получить как можно больше информации о состоянии дел в команде. Болельщики Колорадо могут быть спокойны, у меня есть предложения, поступающие из других клубов, но моим приоритетом всегда будет Интер.

Мне не хватает того времени, когда я был здесь, мне хочется надеть бутсы и тренироваться с ними, я очень скучаю по ним", - сказал бразилец.

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