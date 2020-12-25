Спорт Милевский возвращается: форвард рассказал, на что рассчитывает в ужгородском Минае

2020-12-25 10:14 105

Форвард Артем Милевский, который уже много лет выступает в белорусском чемпионате, поделился эмоциями от перехода в Минай и возвращения в чемпионат Украины.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай - очень хорошая команда и я благодарю клуб за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и я рассчитываю принести пользу команде", - приводит слова Милевского официальный сайт закарпатского клуба.

В украинской Премьер-лиге Милевский не играл с 2013 года. Последним клубом украинца был Динамо-Брест, который выступает в чемпионате Беларуси.

Напомним, Минай — футбольный клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатской области. Основан в 2015 году. С сезона 2018/19 имеет профессиональный стату с и играет в Чемпионате страны.

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