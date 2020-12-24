Украина Рождество принесет в Украину снег, дождь и гололедицу

2020-12-24 17:00 245

Погода в Украине на Рождество пройдет с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипание мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом - и все это в зависимости от региона.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на Телеграм-канал синоптика Наталии Диненко.

В ночь на 25 декабря дожди пройдут почти по всей территории страны, сухо будет только в восточных областях, некоторых районах Днепра и Запорожья. Переходить дождь в снег разве что в Карпатах и ​​на Сумщине.

Днем в пятницу, 25 декабря, мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей и в восточной части Украины погода резко ухудшится. Так, ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.

На остальной территории Украины, хотя и осадки ослабнут и прекратятся, все равно будет доминировать влажная воздушная масса.

Температура воздуха в течение дня ожидается + 2 + 6 градусов, в южной части будет, как весной, + 5 + 11 градусов.

В Киеве ближайшей ночью лить дождь, завтра днем ​​прекратится. Ветер в столице будет западного, юго-западного направлений, порывистый, некомфортное. Температура воздуха завтра днем ​​составит + 2 + 5 градусов

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