Рождество принесет в Украину снег, дождь и гололедицу

Погода в Украине на Рождество пройдет с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипание мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом - и все это в зависимости от региона.
Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на Телеграм-канал синоптика Наталии Диненко.
В ночь на 25 декабря дожди пройдут почти по всей территории страны, сухо будет только в восточных областях, некоторых районах Днепра и Запорожья. Переходить дождь в снег разве что в Карпатах и на Сумщине.
Днем в пятницу, 25 декабря, мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей и в восточной части Украины погода резко ухудшится. Так, ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.
На остальной территории Украины, хотя и осадки ослабнут и прекратятся, все равно будет доминировать влажная воздушная масса.
Температура воздуха в течение дня ожидается + 2 + 6 градусов, в южной части будет, как весной, + 5 + 11 градусов.
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