Украина В январе 2021 будет 12 дней отдыха - полный календарь праздников и перенос рабочих дней в Украине

2020-12-25 21:36 217

В январе 2021 года украинцев ожидает 12 дней отдыха − десять выходных и два праздничных дня. На этот раз Новый год выпадает на пятницу, 1 января, и официально является нерабочим днем.

Так, в новом году украинцев ожидает трехдневный уикенд − 1, 2 и 3 января.

После празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января. При этом в предрождественскую среду, 6 января, рабочий день будет сокращен на час.

Далее украинцев ожидают рождественские каникулы: четыре дня отдыха с 7 по 10 января. Рабочий день пятницы, 8 января, переносится на субботу 16 января.

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