Украина Как переносятся новогодние и рождественские выходные в январе 2021 - календарь

2021-01-01 15:28 315

В период новогодних и рождественских праздников ожидаются дополнительные выходные. Это следует из решения Кабмина Украины о переносе рабочих дней.

В первый же день наступившего года для украинцев начнутся трехдневные выходные – с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

Рождество по юлианскому календарю, которое отмечает православная церковь, также порадует нас дополнительным выходным.

Рабочий день 6 января рекомендуется сократить на один час.

А вот следующий день, 7 января, будет нерабочим.

Чтобы продлить выходные, правительство рекомендует работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

Таким образом, у нас будет четыре выходных подряд – с 7 по 10 января.

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