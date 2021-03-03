Украина Украинцев ждут три выходных дня подряд - календарь праздничных дней на март

2021-03-03 08:39

Международный женский день, 8 марта, в Украине имеет статус государственного праздника, поэтому является официальным выходным. В 2021 году он приходится на понедельник, потому украинцы будут отдыхать три дня подряд: 6, 7 и 8 марта.

Таким образом в текущем месяце нам выпадет девять выходных дней.

Напомним, празднование Международного женского дня в Украине является поводом для горячих споров и дебатов. В феврале 2017 года Украинский институт национальной памяти в рамках декоммунизации предложил отменить соответствующий выходной и вместо этого сделать нерабочим Шевченковский день, который отмечается 9 марта.

А сам Международный женский день предлагалось переименовать в День борьбы за права женщин. По словам тогдашнего директора УИНП Владимира Вятровича, 8 марта давно утратило свой первоначальный смысл, который состоял в борьбе за равенство полов, и превратилось в день поздравления женщин.

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