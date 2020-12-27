Украина В Минфине рассказали, есть ли вероятность невыплаты в 2021 году пенсий

2020-12-27 10:30 98

 

Бюджет на 2021 год сбалансирован и реалистичен, в связи с этим рисков невыплат зарплат учителям, врачам, а также неполучения субсидий и пенсий на сегодня нет.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире «ТСН».

«Показатели бюджета сбалансированы, они реалистичны. На первый квартал и к концу года мы уже сформировали четкое понимание, каким образом мы будем выполнять расходы - в первую очередь. Какие источники доходов для этого нужны, какие заимствования мы будем делать.

То есть рисков относительно того, что возможна какая-то негативная ситуация, какой-то негативный сценарий, на сегодняшний момент нет вовсе. Более того, я скажу, что у нас достаточно оптимистичное видение относительно того, как мы будем работать в следующем году», - выразил мнение чиновник.

Ранее мы писали, что пенсионеры, которые проживают на неподконтрольной законным властям части Донбасса и получают украинские пенсии как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), могут забрать карту Ощадбанка через доверенное лицо.

Также мы писали, что парламентарии приняли во втором чтении законопроект №2141 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Но в правительстве данную инициативу не поддерживают.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

2020-12-27 11:30 161

В Украине в 2021 году увеличат налоги: кому и сколько придется платить

2020-12-26 12:00 1638

В январе 2021 будет 12 дней отдыха - полный календарь праздников и перенос рабочих дней в Украине

2020-12-25 21:36 6797

Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов в 2021 году

2020-12-23 18:30 322

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар удивит поведением сразу после Нового года, озвучен свежий прогноз: к чему готовиться украинцам

2020-12-27 12:00 1708

Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

2020-12-27 11:30 161

Облгазы штрафуют украинцев за переход к другому поставщику

2020-12-27 11:00 140

В Минфине рассказали, есть ли вероятность невыплаты в 2021 году пенсий

2020-12-27 10:30 98
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Доллар удивит поведением сразу после Нового года, озвучен свежий прогноз: к чему готовиться украинцам 2020-12-27 12:00 1708
Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..." 2020-12-27 11:30 161
Облгазы штрафуют украинцев за переход к другому поставщику 2020-12-27 11:00 140
В Минфине рассказали, есть ли вероятность невыплаты в 2021 году пенсий 2020-12-27 10:30 98