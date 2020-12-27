Украина В Минфине рассказали, есть ли вероятность невыплаты в 2021 году пенсий

2020-12-27 10:30 98

Бюджет на 2021 год сбалансирован и реалистичен, в связи с этим рисков невыплат зарплат учителям, врачам, а также неполучения субсидий и пенсий на сегодня нет.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире «ТСН».

«Показатели бюджета сбалансированы, они реалистичны. На первый квартал и к концу года мы уже сформировали четкое понимание, каким образом мы будем выполнять расходы - в первую очередь. Какие источники доходов для этого нужны, какие заимствования мы будем делать.

То есть рисков относительно того, что возможна какая-то негативная ситуация, какой-то негативный сценарий, на сегодняшний момент нет вовсе. Более того, я скажу, что у нас достаточно оптимистичное видение относительно того, как мы будем работать в следующем году», - выразил мнение чиновник.

Ранее мы писали, что пенсионеры, которые проживают на неподконтрольной законным властям части Донбасса и получают украинские пенсии как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), могут забрать карту Ощадбанка через доверенное лицо.

Также мы писали, что парламентарии приняли во втором чтении законопроект №2141 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Но в правительстве данную инициативу не поддерживают.

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