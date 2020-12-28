Украина Календарь повышения и индексации пенсий в Украине на 2021 год - когда, кому и на сколько

2020-12-28 13:16 2261

В 2021-м году предусмотрено два этапа повышения минимальных пенсий. В целом пенсионеры страны будут получать на 9,3% больше, чем сегодня. При этом в Кабмине разработан пятиступенчатый план по индексации и повышению пенсий для разных категорий граждан. Что же и как изменится, читайте ниже.

Минимальную пенсию в Украине повысили 1 декабря 2020 года с 1712 грн до 1769 грн — соответственно, в январе 2021 года она сохранится на уровне 1769 грн. Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с госбюджетом на 2021 год, который 15 декабря приняла Верховная Рада.

Согласно этому документу, в 2021 году предусмотрено два этапа повышения минимальных пенсий (в целом на 9,3%):

с 1 июля 2021 — с 1769 до 1854 гривен (на 4,8%)

с 1 декабря 2021 — с 1854 до 1934 гривен (на 4,3%)

с 1 января 2021 и с 1 декабря 2021 — в соответствии с ростом минимальной заработной платы в Украине повысят и выплаты неработающим пенсионерам, если их возраст превышает 65 лет и они имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин). В январе пенсии для этой категории вырастут с 2100 до 2400 грн, а в декабре — с 2400 до 2600 грн.

с 1 марта 2021 — плановая индексация пенсий, а еще — украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен

с 1 июля 2021 — ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет.

Помимо текущих увеличений, правительством разработан пятиступенчатый план по повышению пенсий на 2021 год.

В январе 2021 года из-за увеличения минимальной заработной платы с 5000 грн до 6000 грн, пенсии увеличатся до 2400 грн для пенсионеров от 65 лет, со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.

С 1 марта государство планирует провести индексацию пенсий на 11%.

В апреле планируется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера заработной платы и стажа.

1 июля пенсии вырастут с 2400 грн до 2600 для пенсионеров от 65 лет, со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин. Дополнительно с 1 июля государство будет доплачивать по 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Для таких украинцев также установят минимальную пенсию – 2500 грн, если имеется минимальный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Напомним, Минсоцполитики остается министерством с самым большим бюджетом в Украине. Согласно бюджету 2021, оно получит 312,4 млрд грн. Из них дотация Пенсионному фонду — 195,3 млрд грн.

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