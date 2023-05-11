ВОЙНА В Украине Как в военное время изменятся пенсии и кого летом ждет повышение

2023-05-11 11:34

Выплачивать пенсии во время войны трудно, к тому же пенсионное обеспечение давно нуждается в реформировании, однако государство пытается не только вовремя платить деньги пенсионерам, но и повышать размер начислений.

По словам главы Пенсионного фонда Украины Евгения Капинуса, государство выполняет свои обязательства перед пенсионерами.

“Мы выполнили все обязательства по проведению запланированных перерасчетов. Только в прошлом году было проведено 25 видов массовых перерасчетов пенсий: с января, марта, апреля, июля, октября и декабря 2022 г. В частности, в начале войны мы осуществили индексацию пенсий и обеспечили выплату проиндексированных сумм уже в марте 2022 г. И в этом году мы провели запланированные перерасчеты, индексация пенсий на 19,7%, повысили размеры минимальных пенсий и минимальных пенсионных выплат”, - говорит он.

Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, в 2023 г. проводят большую индексацию пенсий, потому что в Украине есть люди, которые получали пенсию во времена совка, и с тех пор реальный размер их пенсий был низким, однако государство “дотягивало” сумму до минимального размера пенсии.

Также в Украине были введены доплаты к пенсиям по возрасту. В этом году пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, продолжат получать доплату к пенсии в размере до 570 грн, пенсионеры в возрасте 75-80 г. – в размере до 456 грн, а пенсионеры в возрасте 70-75 г. – в размере до 300 грн.

Между тем, украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300-570 грн. Однако только при условии, что их пенсии меньше 10 340 грн.

Пенсии получают даже на оккупированных территориях Украины. Исключение составляют только те территории, где ведутся активные боевые действия. Несмотря на это, этим людям выплатят деньги со временем. Так, по словам Капинуса, если пенсионер остался на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся активные боевые действия, в населенных пунктах, где АО “Укрпочта” не имеет возможности доставлять пенсию, - все причитающиеся ему пенсионные средства он сможет получить, когда это станет возможным и безопасным: по выбору самого пенсионера, или со счета, открытого ПФУ в АО “Ощадбанк”, или у почтальона.

Кого ждет повышение?

Несмотря на то, что массовая индексация пенсий в этом году уже состоялась, некоторые категории населения еще ожидает повышения выплат летом. Речь идет о работающих пенсионерах, ученых, госслужащих, работниках органов местного самоуправления.

Так, в июне повышенные пенсии, причем с доплатой сразу за три месяца, получат работающие пенсионеры. То есть, доплаты, которые пенсионеры должны получить с 1 апреля, они получат в июне 2023 г. задним числом.

”Пересчет работающим пенсионерам пенсий сделан с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май”, - сказала директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко.

Дело в том, что отчетная информация за первый квартал 2023 г. поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Потому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне.

В Министерстве социальной политики сообщили, что индексация и перерасчет пенсий коснется еще некоторых профессий в июле. В частности, будет проведен очередной перерасчет пенсий для государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления.

Пенсия для этих категорий должна увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Размер повышения пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому указанные категории получат разную окончательную сумму после индексации.