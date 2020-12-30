Украина Доступ в реестр деклараций чиновников может быть ограничен до конца года

2020-12-30 09:12 56

В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестра деклараций). 

"Полноценный переход на обновленную версию Реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном Реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", - сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве также уверяют, что стремятся сделать реестр более удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт. Затем Кабмин своим распоряжением обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

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