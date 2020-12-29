Украина В Кабмине решили раздавать по 5 тысяч грн выпускникам с лучшими результатами ВНО в стране

2020-12-29 18:30 63

Кабмин одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тысяч гривен для участников внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получат самые высокие результаты. Об этом говорится на сайте МОН.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении Минобразования.

Согласно проекту документа, предусмотрены 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться одноразово. Каждая премия составит 5 тысяч гривен.

Вознаграждения будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.

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