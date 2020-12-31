Украина Сколько можно хранить в холодильнике новогодние блюда - советы микробиолога

2020-12-31 13:15 112

Традиционные для новогоднего стола салаты с майонезом или сметаной нельзя долго хранить после приготовления, а излишки лучше выбросить.

"Наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц. Я вообще не рекомендую делать культ еды из Нового года", - рассказала микробиолог Оксана Вольская в интервью ObozTV.

В то же время, специалист дала несколько советов, как сохранить свежесть и других блюд на более долгий срок.

"Если все же не представляете праздник без салата "Оливье", запеките овощи в фольге, а потом нарежьте и храните их в холодильнике отдельно от белковосодержащих продуктов в контейнерах. Смешивать и заправлять их нужно непосредственно перед употреблением", - советует эксперт.

Также она предупредила, что после заправки салат "Оливье" нельзя хранить более, чем четыре часа.

"Без заправки он может продержаться до 40 часов. Но при условии, что в нем не будет огурцов и лука. Эти ингредиенты добавляют при заправке. Излишки готового салата лучше выбросить. А с утра вы берете свой любимый тазик с незаправленным оливье, добавляете огурцы, заправку - и у вас первый завтрак нового года", - говорит микробиолог.

А вот холодец Вольская рекомендует заморозить, Тогда, по ее словам, он продержится 1-2 месяца в морозилке и даже может стать отличной основой для супа или борща.

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