Украина Как выйти на пенсию если не хватает стажа - как изменятся требования и размеры пенсий в 2021 году

2020-12-31 08:12 273

Украинцы, достигшие 60-летнего возраста и не успевшие в 2020 году стать пенсионерами утратили свой шанс получить так называемую социальную пенсию. 

Как сообщает sud.ua, уже с начала 2021 года социальные выплаты тем, кто не заработал необходимый стаж, назначать не будут. Об этом говорится в постановлении правительства №1098, которое было принято вместе с пенсионной реформой 2017 года для создания переходного, более мягкого периода внедрения новых правил.

Право на соцпенсию имеют те, кому не хватает стажа. Согласно закону, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно было иметь не менее 27 лет стажа. Если человеке имел от 17 до 27 лет стажа, нужно было работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет - 65 лет. Если есть 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60 лет получать пенсию, вы имеете право на социальную выплату. При этом стоит отметить, что такие выплаты будут назначать только до января 2021 года. После этого украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без помощи.

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. Сейчас это 1 712 грн. Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Однако даже если вы соответствуете перечисленным условиям, но у вас есть второй автомобиль (мотоцикл), и если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги платить не будут.

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