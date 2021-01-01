Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд

Власти Барселоны сообщили о положительных результатах тестов на коронавирус у четырех львов в зоопарке города.
Как сообщает Nine News, мазки для анализов у представителей семейства кошачьих взяли после того, как симптомы простуды выявили у одного из животных.
Так, инфекцию подтвердили у троих 16-летних самок Залы, Нимы и Ран Ран, а также у 4-летнего самца Киумбе.
Кроме того, положительные результаты анализов на SARS-CoV-2 получили двое работников зоопарка. Руководство подозревает, что именно люди заразили животных, а не наоборот.
"Львам предоставили ветеринарную помощь. У них было легкое клиническое состояние, подобное очень легкому гриппу", - заявили представители зоопарка и добавили, что все симптомы, за исключением кашля и чихания, у животных исчезли через 15 дней.
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