Курьезы Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд

2021-01-01 16:33 49

Власти Барселоны сообщили о положительных результатах тестов на коронавирус у четырех львов в зоопарке города.

Как сообщает Nine News, мазки для анализов у представителей семейства кошачьих взяли после того, как симптомы простуды выявили у одного из животных.

Так, инфекцию подтвердили у троих 16-летних самок Залы, Нимы и Ран Ран, а также у 4-летнего самца Киумбе.

Кроме того, положительные результаты анализов на SARS-CoV-2 получили двое работников зоопарка. Руководство подозревает, что именно люди заразили животных, а не наоборот.

"Львам предоставили ветеринарную помощь. У них было легкое клиническое состояние, подобное очень легкому гриппу", - заявили представители зоопарка и добавили, что все симптомы, за исключением кашля и чихания, у животных исчезли через 15 дней.

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