Украина Астролог рассказала, как правильно встретить Новый 2021 год Быка

2020-12-31 18:00 84

О том, как встречать Новый год и какие блюда не следует готовить к празднику, в беседе на радио Sputnik объяснила астролог Лилия Любимова.

Эксперт напомнила, что покровителем наступающего 2021 года будет Бык. По ее словам, ему нравятся застолья, однако она посоветовала учесть, что подойдут не все угощения, которые обычно подаются к новогоднему столу.

В первую очередь, эксперт посоветовала воздержаться от мясных блюд, в частности, тех, которые готовят с говядиной. Из-за чего под запретом оказались такие, как оливье, холодец, говяжий язык. Эксперт считает, что мясо лучше заменить на крабовые палочки, птицу или рыбу.

Астролог назвала Быка радушным хозяином, в связи с чем ему понравится, если на праздничном столе будет много еды. Разнообразить меню можно благодаря выпечке и зелени, овощным салатам или нарезкам, а также пирогам из капусты, грибов и картошки. При этом, как уточнила Любимова, Бык нормально относится к алкогольным напиткам, поэтому все зависит от личных предпочтений.

Астролог посоветовала отпраздновать Новый год в узком кругу, потому что Бык — это животное домашнее. По ее мнению, лучше всего пригласить только самых родных, что особенно актуально, когда было бы не уместным гулять с размахом из-за эпидемии Covid-19.

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