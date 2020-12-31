Украина Возможны очень "жесткие" ситуации: два знака Зодиака ждут большие неприятности в 2021 году

2020-12-31 21:30 427

Известный астролог Влад Росс рассказал, как сложится 2021 год, который будет годом Белого Металлического Быка, и поделился прогнозом для отдельных знаков Зодиака.

Об этом он рассказал в эфире программы "Расклад Кулинича".

Согласно прогнозу астролога, грядущий год будет особенно сложным для Тельцов и Скорпионов.

"Худший год для Тельцов, конечно. Опять же, Тельцы, успокойтесь, личный гороскоп покажет. Может, год у вас будет нормальным. Но в целом для типичных представителей этого знака, поскольку Уран – стрессовая планета – проходит по Тельцу, перемены будут одна за другой. А Телец не любит перемен. Возможны сложные и стрессовые ситуации, какие-то перемены в работе, в деятельности, финансах. И жесткий квадрат от Сатурна будет держаться практически целый год из Водолея. У Тельцов поэтому опасность с начальством, свержение с карьерной вершины, трудные ситуации с властями, попадание в кабальные финансовые условия. Лучше не занимать деньги ни в коем случае", - рассказал Росс.

Еще одним аутсайдером года, по прогнозу астролога, станет Скорпион, а вот встревать в рискованные финансовые авантюры и занимать деньги он не советует никому из знаков Зодиака, а больше всего Тельцам и Скорпионам.

"Телец вообще не любит занимать денег, а в этом году тем более. Такой же сложный период у Скорпионов. Жесткий квадрат от Сатурна и Юпитера в Водолее и оппозиция от Урана в Тельце будут жестко бить по Скорпиону в этом году. Поэтому сложные ситуации могут быть в семье, трудные переезды какие-то. Но если что-то не ладиться в семье, то хорошо менять место жительства, покупать недвижимость, менять даже город проживания. Либо человек вынужден уехать на другое место жительства в связи со своей работой, деятельностью. Скорпион очень трудный, подавленный обстоятельствами. Но Скорпион любит рисковать, поэтому это год, когда нужно просчитать свой риск. И тогда год более-менее может удастся", - добавил Росс.