Бык готовит им настоящий "подарок": три знака Зодиака ждет сказочное везение в начале января

Астрологи назвали счастливчиков, которые с первых дней нового года возьмут Быка за рога: у этим знаков будет получаться все - как на работе, так и в личной жизни.
Об этом пишет издание "Слово и фраза".
Овен
В начале января Овны будут находиться в приподнятом настроении и для этого имеются веские основания: на работе удастся закончить с масштабными проектами, а дома будут царить взаимопонимание, любовь и гармония.
Весы
Представители знака Весов смогут добиться успеха на любом поприще. Астрологи рекомендуют не забывать о балансе: не лениться, но и не перегружать себя делами. Оживить атмосферу в отношениях помогут спонтанные поездки или какой-то неординарный отдых в январе.
Козерог
В субботу и воскресенье вы получите интересное предложение, над которым будете думать несколько дней: слишком привлекательными вам покажутся перспективы! Можно и нужно советоваться с близкими людьми, а в адрес второй половинки высказывайтесь осторожно. Не переутомляйтесь, работайте в свое удовольствие, не забывая отдыхать.
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