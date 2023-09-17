ВОЙНА В Украине ВСУ начали готовиться к форсированию Днепра возле Херсона, - ISW

2023-09-17 09:30



Аналитики отметили, что самим оккупантам не хватает способности на проведение масштабной операции по форсированию реки в этом районе.

В районе Херсона ВСУ начали создавать плацдарм для форсирования Днепра. Об этом речь идет в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).

"ВСУ усилили действия на некоторых островах в дельте Днепра вблизи Антоновского моста с целью консолидации позиций для будущего наступления на левый берег Херсонской области", - считают аналитики.

При этом, по мнению аналитиков, оккупанты, вероятно, не имеют необходимого количества войск, чтобы защититься от украинского удара в этом секторе, поскольку российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую.

"Российским силам не хватает способности проведения собственной масштабной операции по форсированию реки в этом районе, в частности из-за дефицита снарядов для артподготовки", - говорится в отчете.

Кроме того, эксперты Института констатировали, что ВСУ освободили Андреевку и "полностью уничтожили" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после окружения населенного пункта. "Подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае и, вероятно, полностью деградировали", - предположили аналитики.

Также эксперты сообщили, что российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

По данным аналитиков ISW, оккупанты вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвигались к западу от Райгородки в 12 км от Сватово. Эксперты отметили, что по данным украинского Генштаба, на Купянском направлении действуют подразделения 25-й общевойсковой армии РФ. "Ранее ISW оценивал, что вновь сформированная 25-я армия, вероятно, низкокачественная или недостаточно сильная", - говорится в отчете.

Война в Украине: новости

15 сентября Генеральный штаб сообщил об освобождении Андреевка Донецкой области. Россиянам нанесли значительные потери в живой силе и технике. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Освобождение Андреевки и успехи в районе Клещиевки дают возможность ВСУ продвигаться и наступить на важных высотах, пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.