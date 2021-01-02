В Киеве открылись пункты приема и утилизации новогодних елок

В пятницу, 1 января, в Киеве начали работать пункты приема и утилизации новогодних елок. Сдать елку можно бесплатно в любой будний день.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Замечательная экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихте, сосне или ели "вторую жизнь"", - рассказали в ведомстве.
Пункты приема и переработки елок будут открыты на территории производственных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. Работать они будут с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. В пунктах приема нужно соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе защитную маску.
Сдать деревья можно по следующим адресам:
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