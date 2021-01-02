Украина В Киеве открылись пункты приема и утилизации новогодних елок

2021-01-02 12:30 63

В пятницу, 1 января, в Киеве начали работать пункты приема и утилизации новогодних елок. Сдать елку можно бесплатно в любой будний день.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Замечательная экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихте, сосне или ели "вторую жизнь"", - рассказали в ведомстве.

Пункты приема и переработки елок будут открыты на территории производственных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. Работать они будут с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. В пунктах приема нужно соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе защитную маску.

Сдать деревья можно по следующим адресам:

проспект Голосеевский, 87-г;

проспект Освободителей, 6;

проспект Степана Бандеры, 26-А,

проспект Броварский, 2а;

ул. Тростянецкая, 58А;

ул. Электротехническая, 26;

ул. Дмитриевская, 16-а;

ул. Бетховена, 8;

ул. Новополевая, 95;

ул. Радистов, 1-в;

Железнодорожное шоссе, 61;

переулок Герцена, 6;

Дарницкое лесничество;

Никольское лесничество;

Броварское лесничество.

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