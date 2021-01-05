Украина В ПФУ рассказали, можно ли удвоить страховой стаж

2021-01-05 17:30 266

Украинцам объяснили, можно ли удвоить стаж с помощью уплаты налогов из двух источников.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Facebook-аккаунт "Пенсионный курьер".

«Мне 78 лет, я предприниматель. У меня было три наемных сотрудника. Недавно двое уволились и стали на учет в центре занятости, а третий остался: он предприниматель, поэтому платит свои взносы. Впрочем, за него я тоже плачу ЕКА с минимальной зарплатой. Сейчас ему 50 лет. Как отразится уплата взносов из двух источников на пенсии? Будет ли его стаж двойным?», - задал вопрос специалистам информационного агентства ПФУ.

Эксперты напомнили, что страховые взносы важны, но стаж не удвоится.

«Уплата страховых взносов очень важна для будущей пенсии, ведь взносы - это стаж. Каждый месяц уплаченных взносов не меньше минимальной зарплаты - плюс один месяц страхования в страховую копилку человека. В подсчете стажа сумма, из которой выплачиваются взносы (от одного минимального размера зарплаты или десяти) не играет роли. Страховой опыт не удвоится, потому что он определяется по календарю. Другое дело - размер зарплаты для подсчета размера пенсии, которая включает в себя все выплаченные суммы: и то, что работник платит за себя, и то, что вы за это платите», - объяснили в ПФУ.

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